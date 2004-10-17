Лис Sevanty — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лис Sevanty

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.2004

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

2005 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.2004

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Лис Kinder2005

Рождение ребёнка
05.08.2007

Сын: Лис t1exyyy

Мать ребёнка: Лис Sofauwu14

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лис Wolk755

Мать ребёнка: Лис Sofauwu14

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лис Danchik22_nedan

Мать ребёнка: Лис Sofauwu14

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лис Sofauwu14

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