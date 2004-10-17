Лис Sevanty
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.2004
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.2004
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Лис Kinder2005
Рождение ребёнка
05.08.2007
Сын: Лис t1exyyy
Мать ребёнка: Лис Sofauwu14
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лис Wolk755
Мать ребёнка: Лис Sofauwu14
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лис Danchik22_nedan
Мать ребёнка: Лис Sofauwu14
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лис Sofauwu14