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Рачинский Алексей Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1807

Дата смерти

1888

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1845

Жена: Рачинская Анна Петровна

Рождение ребёнка
12.09.1847

Сын: Рачинский Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Рачинская Анна Петровна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Рачинская Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Рачинская Анна Петровна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Рачинский Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Рачинская Анна Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
титулярный советник
Смерть
1888
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