Рачинский Алексей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1807
Дата смерти1888
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1845
Жена: Рачинская Анна Петровна
Рождение ребёнка
12.09.1847
Сын: Рачинский Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Рачинская Анна Петровна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Рачинская Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Рачинская Анна Петровна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Рачинский Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Рачинская Анна Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
титулярный советник
Смерть
1888