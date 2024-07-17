Пашиничев Давыд Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашиничев Давыд Григорьевич

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1823

Дата смерти

До 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Пашиничев Григорий Павлович

Мать: Пашиничева Марина Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1845

Жена: Пашиничева Анна Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Пашиничева Мария Давыдовна

Мать ребёнка: Пашиничева Анна Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1848

Сын: Пашиничев Иван Давыдович

Мать ребёнка: Пашиничева Анна Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1851

Сын: Пашиничев Николай Давыдович

Мать ребёнка: Пашиничева Анна Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Пашиничева Прасковья Давыдовна

Мать ребёнка: Пашиничева Анна Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Смерть
До 1885
Рассоха, Свердловский район, Северный край

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