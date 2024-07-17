Пашиничев Давыд Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
Около 1845
Жена: Пашиничева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Пашиничева Мария Давыдовна
Мать ребёнка: Пашиничева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Пашиничева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Пашиничев Николай Давыдович
Мать ребёнка: Пашиничева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Пашиничева Прасковья Давыдовна
Мать ребёнка: Пашиничева Анна Ивановна
Смерть
До 1885