Шляпужников Пётр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Военная служба
1938
Военная награда
10.12.1945
Медаль Нахимова
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шляпужникова Полина
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Работа или профессия
Неизвестно
Электрик
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шляпужникова Полина
Смерть
1996