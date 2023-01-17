Шляпужников Пётр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШляпужников Пётр Васильевич

Шляпужников Пётр Васильевич

avatar

Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Шляпужников Василий Захарович

Мать: Шляпужникова Фёкла Иовлиевна

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
1938
Военная награда
10.12.1945
Медаль Нахимова
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шляпужникова Полина

Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Работа или профессия
Неизвестно
Электрик
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шляпужникова Полина

Смерть
1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close