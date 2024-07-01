(Пятовская) Мертворожденная
Место рождения
Дата рождения01.03.1884
Дата смерти01.03.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1884
Деревни Ногинская крестьянина Артемия Павлова Пятовского и законная жена его Евгения Васильевна, оба православного вероисповедания. Священник Михаил Нейвин | Вельский уезд, Верховажский район, Вологод... Показать все
Смерть
01.03.1884
Причина смерти: Мертворожденная