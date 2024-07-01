(Пятовская) Мертворожденная 01.03.1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Пятовская) Мертворожденная

Место рождения

Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.03.1884

Дата смерти

01.03.1884

Пол

Женский

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
01.03.1884

Отец: Пятовский Артемий Павлович

Мать: Пятовская (Шутова) Евгения Васильевна

Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Деревни Ногинская крестьянина Артемия Павлова Пятовского и законная жена его Евгения Васильевна, оба православного вероисповедания. Священник Михаил Нейвин | Вельский уезд, Верховажский район, Вологод... Показать все
Смерть
01.03.1884
Причина смерти: Мертворожденная

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