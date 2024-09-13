Глаголев Ефим Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
ЦГА Москвы, фонд №5, опись №1, дело №258, стр. 170 https://yandex.ru/archive/catalog/4b1c7fd2-a9b4-42a5-b7ec-70ba297d19dc/170
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: не указана
ЦГА Москвы, фонд №2124, опись №1, дело №2186, стр. 8 https://yandex.ru/archive/catalog/78c0fdae-2e9f-4200-9384-c43f0361348d/8
Смерть
Неизвестно