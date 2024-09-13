Глаголев Ефим Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глаголев Ефим Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

TB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

ЦГА Москвы, фонд №5, опись №1, дело №258, стр. 170 https://yandex.ru/archive/catalog/4b1c7fd2-a9b4-42a5-b7ec-70ba297d19dc/170
Рождение ребёнка
1794

Сын: Глаголев Алексей Ефимов

Мать ребёнка: не указана

ЦГА Москвы, фонд №2124, опись №1, дело №2186, стр. 8 https://yandex.ru/archive/catalog/78c0fdae-2e9f-4200-9384-c43f0361348d/8
Смерть
Неизвестно

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