Симина Сарра Борисовна
Место рождения
Дата рождения14.12.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1919
Отец: Симин Борис (Бэрко, Бер) Лейбович (Ельевич, Елаевич)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крупский Игнатий
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Крупский Игнатий
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Исаева (Крупская) Любовь Игнатьевна
Отец ребёнка: Крупский Игнатий
Смерть
Неизвестно