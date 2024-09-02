Симина Сарра Борисовна 14.12.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Симина Сарра Борисовна

Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

14.12.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1919

Отец: Симин Борис (Бэрко, Бер) Лейбович (Ельевич, Елаевич)

Мать: Симина Бэлла (Хося Бейля) Соломоновна (Залмановна)

Гомель, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупский Игнатий

Рождение ребёнка
1938

Сын: Крупский Юрий Игнатьевич

Отец ребёнка: Крупский Игнатий

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Исаева (Крупская) Любовь Игнатьевна

Отец ребёнка: Крупский Игнатий

Смерть
Неизвестно

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