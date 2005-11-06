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Ловцов Игорь Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.2005

Отец: Ловцов Игорь Анатольевич

Мать: Ловцова -Копылова-Шашина Оксана Валентиновна

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