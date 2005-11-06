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Ловцов Игорь Игоревич
Ловцов Игорь Игоревич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.11.2005
Пол
Мужской
Отец
Ловцов Игорь Анатольевич
1970 г.р.
Мать
Ловцова -Копылова-Шашина Оксана Валентиновна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.2005
Отец:
Ловцов Игорь Анатольевич
Мать:
Ловцова -Копылова-Шашина Оксана Валентиновна
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