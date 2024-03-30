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Лавров Автоном Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Лавров Евгений Автономович

Мать ребёнка: Лаврова Анна Арсениевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Лавров Финеес Автономович

Мать ребёнка: Лаврова Анна Арсениевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Верюжская Каллисфения Автономовна

Мать ребёнка: Лаврова Анна Арсениевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Трифена Автономовна

Мать ребёнка: Лаврова Анна Арсениевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Лавров Василий Автономович

Мать ребёнка: Лаврова Анна Арсениевна

Смерть
Неизвестно
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