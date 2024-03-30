Лавров Автоном Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823
Сын: Лавров Евгений Автономович
Мать ребёнка: Лаврова Анна Арсениевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Лавров Финеес Автономович
Мать ребёнка: Лаврова Анна Арсениевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Верюжская Каллисфения Автономовна
Мать ребёнка: Лаврова Анна Арсениевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Трифена Автономовна
Мать ребёнка: Лаврова Анна Арсениевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Лавров Василий Автономович
Мать ребёнка: Лаврова Анна Арсениевна
Смерть
Неизвестно