Черентаева Татьяна Евгеньева
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серёжа
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черентаев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Черентаев Александр Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черентаева Евгения Александровна
Отец ребёнка: Черентаев Александр Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черентаева Юлия Александровна
Отец ребёнка: Черентаев Александр Викторович
Бракосочетание
Неизвестно