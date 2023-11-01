Черентаева Татьяна Евгеньева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черентаева Татьяна Евгеньева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серёжа

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черентаев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Черентаев Александр Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черентаева Евгения Александровна

Отец ребёнка: Черентаев Александр Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черентаева Юлия Александровна

Отец ребёнка: Черентаев Александр Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черентаев Александр Викторович

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