Екатерина Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1763
Сын: Михаил Никитин
Отец ребёнка: Никита Кузьмин
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Корней Никитин
Отец ребёнка: Никита Кузьмин
Рождение ребёнка
1792
Сын: Гаврила Никитин
Отец ребёнка: Никита Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Кузьмин
Смерть
Неизвестно