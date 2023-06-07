Екатерина Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Михаил Никитин

Отец ребёнка: Никита Кузьмин

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Корней Никитин

Отец ребёнка: Никита Кузьмин

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Гаврила Никитин

Отец ребёнка: Никита Кузьмин

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Кузьмин

Смерть
Неизвестно
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