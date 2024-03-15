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Решетников Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Решетникова Зуйкова Генриетта Тихоновна

Рождение ребёнка
22.08.1965

Дочь: Сурская Ирина Леонидовна

Мать ребёнка: Решетникова Зуйкова Генриетта Тихоновна

Рождение ребёнка
03.10.1968

Дочь: Нижегородова Решетникова Галина Леонидовна

Мать ребёнка: Решетникова Зуйкова Генриетта Тихоновна

Рождение ребёнка
04.11.1970

Сын: Решетников Алексей Леонидович

Мать ребёнка: Решетникова Зуйкова Генриетта Тихоновна

Рождение ребёнка
28.08.1972

Дочь: Даниленко Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Решетникова Зуйкова Генриетта Тихоновна

Рождение ребёнка
07.03.1979

Сын: Решетников Павел Леонидович

Мать ребёнка: Решетникова Зуйкова Генриетта Тихоновна

Смерть
1995

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