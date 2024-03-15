Решетников Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1965
Дочь: Сурская Ирина Леонидовна
Мать ребёнка: Решетникова Зуйкова Генриетта Тихоновна
Рождение ребёнка
03.10.1968
Рождение ребёнка
04.11.1970
Сын: Решетников Алексей Леонидович
Мать ребёнка: Решетникова Зуйкова Генриетта Тихоновна
Рождение ребёнка
28.08.1972
Дочь: Даниленко Елена Леонидовна
Мать ребёнка: Решетникова Зуйкова Генриетта Тихоновна
Рождение ребёнка
07.03.1979
Сын: Решетников Павел Леонидович
Мать ребёнка: Решетникова Зуйкова Генриетта Тихоновна
Смерть
1995