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Сайгушев Алексей Сергеевич
Сайгушев Алексей Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.01.1973
Пол
Мужской
Отец
Сайгушев Сергей Петрович
1954 г.р.
Мать
Сайгушева (Стародубцева) Татьяна Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1973
Отец:
Сайгушев Сергей Петрович
Мать:
Сайгушева Татьяна Алексеевна
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