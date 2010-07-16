Гарифьянов Вагиз Муллаянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1947
Дата смерти16.07.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.11.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1973
Сын: Гарифьянов Эльдар Вагизович
Мать ребёнка: Гарифьянова Валентина Димитровна
Рождение ребёнка
11.10.1980
Дочь: Гарифьянова Элина Вагизовна
Мать ребёнка: Гарифьянова Валентина Димитровна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
16.07.2010