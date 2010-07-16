Гарифьянов Вагиз Муллаянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГарифьянов Вагиз Муллаянович

Гарифьянов Вагиз Муллаянович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1947

Дата смерти

16.07.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1973

Сын: Гарифьянов Эльдар Вагизович

Мать ребёнка: Гарифьянова Валентина Димитровна

Рождение ребёнка
11.10.1980

Дочь: Гарифьянова Элина Вагизовна

Мать ребёнка: Гарифьянова Валентина Димитровна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
16.07.2010
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close