Олексюк Михаил Назарович
Место рождения
Дата рождения19.09.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1962
Иммиграция
28.05.1984
После окончания военной службы гулял в Москве и увидел объявление по приему на работу, было 3 месяца, чтобы приехать и устроиться, трудовой договор заключался на 2 месяца. Вернулся домой, успел сварит... Показать все
Бракосочетание
01.02.1986
Жена: Олексюк Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
05.08.1986
Сын: Олексюк Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Олексюк Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
16.01.1993
Дочь: Олексюк Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Олексюк Татьяна Ивановна