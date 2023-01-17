Олексюк Михаил Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлексюк Михаил Назарович

Олексюк Михаил Назарович

avatar

Место рождения

Иванковцы, Чернівецька область

Дата рождения

19.09.1962

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1962

Отец: Олексюк Назарий Никифорович

Мать: Олексюк Анна Емельяновна

Иванковцы, Чернівецька область
Иммиграция
28.05.1984
После окончания военной службы гулял в Москве и увидел объявление по приему на работу, было 3 месяца, чтобы приехать и устроиться, трудовой договор заключался на 2 месяца. Вернулся домой, успел сварит... Показать все
Бракосочетание
01.02.1986

Жена: Олексюк Татьяна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.08.1986

Сын: Олексюк Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Олексюк Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
16.01.1993

Дочь: Олексюк Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Олексюк Татьяна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close