Дентяренко Владислав Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дегтяренко Сергей Васильевич
Мать: Дегтяренко Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дегтяренко Анна Владиславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дегтяренко Никита Владиславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности