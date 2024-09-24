Иван Евстифеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Евстифеевич

Место рождения

Баланьино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1688

Дата смерти

После 1724

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1686 г.р.

Дети

Около 1712 г.р.
Около 1717 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1704 и 1712

Жена: Федосья Михайловна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Семен Иванович

Мать ребёнка: Федосья Михайловна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1717

Дочь: Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Федосья Михайловна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Баланьино, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 114 об лист. Деревня Баланьино. Иван Евстифеевич, 31 год, и его жена Федосья Михайловна, 33 года. У них дети Семен, 7 лет, Акулина, 2 года. 1719г
Смерть
После 1724
Баланьино, Шуйский район, Северный край

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