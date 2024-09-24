Иван Евстифеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1688
Дата смертиПосле 1724
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1704 и 1712
Жена: Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1712
Сын: Семен Иванович
Мать ребёнка: Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1717
Дочь: Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Федосья Михайловна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 114 об лист. Деревня Баланьино. Иван Евстифеевич, 31 год, и его жена Федосья Михайловна, 33 года. У них дети Семен, 7 лет, Акулина, 2 года. 1719г
Смерть
После 1724