(Добровольская) Параскева Андреевна
Место рождения
Дата рождения17.10.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
17.10.1870 ст.
Родители: Села Войнаровки однодворецъ Андрей Ивановъ Добровольскій и его законная жена Наталія Филиппова, оба православныя. | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г.... Показать все
Крещение
18.10.1870 ст.
Воспріемники: Села Войнаровки солдатъ Иванъ Ивановъ Кобылинскій и дьячка Мойсея Захаревича жена Анна Григоріева. | Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Историческ... Показать все
Смерть
Неизвестно