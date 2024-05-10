(Добровольская) Параскева Андреевна 17.10.1870 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Добровольская) Параскева Андреевна

Место рождения

Винаровка, Київська область

Дата рождения

17.10.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1839 или 1840 г.р.

Мать

Вычислено 1843 г.р.

Дети

Не указаны

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АД
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Место
Комментарий
Рождение
17.10.1870 ст.

Отец: Добровольский Андрей Иванович

Мать: Добровольская (Демброва) Наталья Филипповна

Винаровка, Київська область
Родители: Села Войнаровки однодворецъ Андрей Ивановъ Добровольскій и его законная жена Наталія Филиппова, оба православныя. | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г.... Показать все
Крещение
18.10.1870 ст.
Винаровка, Київська область
Воспріемники: Села Войнаровки солдатъ Иванъ Ивановъ Кобылинскій и дьячка Мойсея Захаревича жена Анна Григоріева. | Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Историческ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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