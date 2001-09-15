Илларионова (Терешина) Альбина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1941
Дата смерти15.09.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1941
Отец: Терешин Иван Михайлович
Мать: Терешина Зоя Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.04.1963
Сын: Илларионов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Илларионов Александр Александрович
Рождение ребёнка
04.02.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Илларионов Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.09.2001