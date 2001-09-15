Илларионова (Терешина) Альбина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионова (Терешина) Альбина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1941

Дата смерти

15.09.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1941

Отец: Терешин Иван Михайлович

Мать: Терешина Зоя Фёдоровна

Рождение ребёнка
06.04.1963

Сын: Илларионов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Илларионов Александр Александрович

Рождение ребёнка
04.02.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илларионов Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илларионов Александр Александрович

Смерть
15.09.2001
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