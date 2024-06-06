Афанасьева Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиПосле 1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьянов Яким
Рождение ребёнка
1733
Сын: Якимов Тимофей
Отец ребёнка: Лукьянов Яким
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Якимова Агрипина
Отец ребёнка: Лукьянов Яким
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Якимова Ксения
Отец ребёнка: Лукьянов Яким
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Якимова Федосья
Отец ребёнка: Лукьянов Яким
Смерть
После 1743