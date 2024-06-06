Афанасьева Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

После 1743

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1702 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Яким

Рождение ребёнка
1733

Сын: Якимов Тимофей

Отец ребёнка: Лукьянов Яким

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Якимова Агрипина

Отец ребёнка: Лукьянов Яким

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Якимова Ксения

Отец ребёнка: Лукьянов Яким

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Якимова Федосья

Отец ребёнка: Лукьянов Яким

Смерть
После 1743

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