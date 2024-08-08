Гудолин Федор Устинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГудолин Федор Устинович

Гудолин Федор Устинович

Место рождения

Западно-Казахстанская обл., Тереньузякский р-н

Дата рождения

1904

Дата смерти

09.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Гудолин Устин

Мать: Гудолина Анна Борисовна

Западно-Казахстанская обл., Тереньузякский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудолин Владимир Федорович

Мать ребёнка: Гудолина Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Федоровна

Мать ребёнка: Гудолина Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудолин Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Гудолина Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Федоровна

Мать ребёнка: Гудолина Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Федоровна

Мать ребёнка: Гудолина Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
22.06.1934

Дочь: Шило Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Гудолина Екатерина Михайловна

Покатиловка, Теректинский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
09.12.1942
Лисинский, Нижне-Чирская станица, 2-й Донской округ
Причина смерти: Погиб во время войны | выс. 106,6, севернее

Мы используем куки для улучшения работы сайта.