Гудолин Федор Устинович
Место рожденияЗападно-Казахстанская обл., Тереньузякский р-н
Дата рождения1904
Дата смерти09.12.1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Гудолин Устин
Мать: Гудолина Анна Борисовна
Западно-Казахстанская обл., Тереньузякский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гудолин Владимир Федорович
Мать ребёнка: Гудолина Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Федоровна
Мать ребёнка: Гудолина Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гудолин Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Гудолина Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Федоровна
Мать ребёнка: Гудолина Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Федоровна
Мать ребёнка: Гудолина Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
22.06.1934
Дочь: Шило Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Гудолина Екатерина Михайловна
Покатиловка, Теректинский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
09.12.1942
Лисинский, Нижне-Чирская станица, 2-й Донской округ
Причина смерти: Погиб во время войны | выс. 106,6, севернее