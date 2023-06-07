Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиПосле 1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Григорий Леонтиев
Отец ребёнка: Леонтий Николаев
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Василий Леонтиев
Отец ребёнка: Леонтий Николаев
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Леонтий Николаев
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Екатерина Леонтиева
Отец ребёнка: Леонтий Николаев
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Иван Леонтиев
Отец ребёнка: Леонтий Николаев
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Ефим Леонтиев
Отец ребёнка: Леонтий Николаев
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Матрена Леонтиева
Отец ребёнка: Леонтий Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Николаев
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1792