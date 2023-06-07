Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1735 г.р.

Дети

Около 1765 г.р.
Около 1772 г.р.
Около 1776 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1788 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Григорий Леонтиев

Отец ребёнка: Леонтий Николаев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Василий Леонтиев

Отец ребёнка: Леонтий Николаев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Георгий (Егор) Леонтиев

Отец ребёнка: Леонтий Николаев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Екатерина Леонтиева

Отец ребёнка: Леонтий Николаев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Иван Леонтиев

Отец ребёнка: Леонтий Николаев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Ефим Леонтиев

Отец ребёнка: Леонтий Николаев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Матрена Леонтиева

Отец ребёнка: Леонтий Николаев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Николаев

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1792
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