Есакова Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕсакова Елена Ивановна

Есакова Елена Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Есаков Фёдор Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Прасковья Фёдоровна

Отец ребёнка: Есаков Фёдор Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есаков Фёдор Матвеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close