Есакова Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Есаков Фёдор Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Прасковья Фёдоровна
Отец ребёнка: Есаков Фёдор Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно