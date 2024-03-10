Глазырин Феоктист Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Глазырин Сергей Иванович
Мать: Глазырина жена Сергея
Рождение ребёнка
1789
Сын: Глазырин Иосиф Феоктистович
Мать ребёнка: Глазырина Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Попова Неонила Феоктистовна
Мать ребёнка: Глазырина Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1792 ст.
Сын: Глазырин Архип Феоктистович
Мать ребёнка: Глазырина Наталья Алексеевна
Ключи, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1797
Сын: Глазырин Никита Феоктистович
Мать ребёнка: Глазырина Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Глазырин Иван Феоктистович
Мать ребёнка: Глазырина Наталья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно