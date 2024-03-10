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Глазырин Феоктист Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Глазырин Сергей Иванович

Мать: Глазырина жена Сергея

Рождение ребёнка
1789

Сын: Глазырин Иосиф Феоктистович

Мать ребёнка: Глазырина Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Попова Неонила Феоктистовна

Мать ребёнка: Глазырина Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Глазырин Архип Феоктистович

Мать ребёнка: Глазырина Наталья Алексеевна

Ключи, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Глазырин Никита Феоктистович

Мать ребёнка: Глазырина Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Глазырин Иван Феоктистович

Мать ребёнка: Глазырина Наталья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазырина Наталья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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