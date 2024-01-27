Field Ann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Field Ann

Место рождения

Middlesex, England, United Kingdom

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Около 1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Middlesex, England, United Kingdom
Бракосочетание
Около 1770

Муж: Field Thomas

Middlesex, England, United Kingdom
Рождение ребёнка
14.03.1810

Дочь: Newman Elizabeth

Отец ребёнка: Field Thomas

Chichester, Sussex, England
Смерть
Около 1820
Middlesex, England, United Kingdom
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