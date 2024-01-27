Field Ann
Место рожденияMiddlesex, England, United Kingdom
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиОколо 1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1770
Муж: Field Thomas
Middlesex, England, United Kingdom
Рождение ребёнка
14.03.1810
Дочь: Newman Elizabeth
Отец ребёнка: Field Thomas
Chichester, Sussex, England
Смерть
Около 1820
Middlesex, England, United Kingdom