Пешкова Варвара Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова Варвара Козьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешков Фатей Антонович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Пешкова (Пешкова) Домна Фатеевна

Отец ребёнка: Пешков Фатей Антонович

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Место жительства
1858
Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Смерть
Неизвестно

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