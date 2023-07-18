Мозгунова -Дроздова Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозгунова -Дроздова Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1956

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мозгунов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
27.01.1978

Сын: Мозгунов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Мозгунов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
02.01.1981

Сын: Мозгунов Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Мозгунов Михаил Васильевич

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