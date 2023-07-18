Мозгунова -Дроздова Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1978
Сын: Мозгунов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Мозгунов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
02.01.1981
Сын: Мозгунов Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Мозгунов Михаил Васильевич