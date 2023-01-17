Черепанова (Рыдзелева) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова (Рыдзелева) Елена Николаевна

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Место рождения

Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

10.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1983

Отец: Рыдзелев Николай Дмитриевич

Мать: Рыдзелева Людмила Александровна

Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Образование
С 1984 по 1990
Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Ходила в ДЕТСКИЙ САД № 8 "ОГОНЁК" 671160, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН СЕЛЕНГИНСКИЙ, ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК, УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, 10
Образование
С 01.09.1990 по 31.05.2000
Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Обучение в школе с 1 по 11 класс.
Бракосочетание
05.09.2009

Муж: скрыто настройками приватности

Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
27.09.2009

Сын: Черепанов Роман Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
05.02.2014

Сын: Черепанов Илья Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
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