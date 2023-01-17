Черепанова (Рыдзелева) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения10.02.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1983
Образование
С 1984 по 1990
Ходила в ДЕТСКИЙ САД № 8 "ОГОНЁК" 671160, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН СЕЛЕНГИНСКИЙ, ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК, УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, 10
Образование
С 01.09.1990 по 31.05.2000
Обучение в школе с 1 по 11 класс.
Бракосочетание
05.09.2009
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.09.2009
Сын: Черепанов Роман Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.02.2014
Сын: Черепанов Илья Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности