Теплюк (Комарова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1934
Баркытбел, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
1935
Сын: Теплюк Анатолий Фёдорович
Отец ребёнка: Теплюк Фёдор Григорьевич
Развод
С 1940 по 1945
Смерть
Неизвестно