Теплюк (Комарова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплюк (Комарова) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1934

Муж: Теплюк Фёдор Григорьевич

Баркытбел, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Теплюк Анатолий Фёдорович

Отец ребёнка: Теплюк Фёдор Григорьевич

Развод
С 1940 по 1945

Муж: Теплюк Фёдор Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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