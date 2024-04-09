Бобракова Екатерина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1858
Сын: Бобраков Стефан Евдокимович
Отец ребёнка: Бобраков Евдоким Ефимович
Рождение ребёнка
03.09.1864
Дочь: (Бобракова) Вера Евдокимовна
Отец ребёнка: Бобраков Евдоким Ефимович