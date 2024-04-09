Бобракова Екатерина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобракова Екатерина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1858

Сын: Бобраков Стефан Евдокимович

Отец ребёнка: Бобраков Евдоким Ефимович

Рождение ребёнка
03.09.1864

Дочь: (Бобракова) Вера Евдокимовна

Отец ребёнка: Бобраков Евдоким Ефимович

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