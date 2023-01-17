Хабибе Даут
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Токтомыш Исакай
Отец ребёнка: Исакай Заит
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Шамсизиян Исакай
Отец ребёнка: Исакай Заит
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Мухиббе Исакай
Отец ребёнка: Исакай Заит
Рождение ребёнка
1790
Сын: Утямыш Исакай
Отец ребёнка: Исакай Заит
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Махибземал Исакай
Отец ребёнка: Исакай Заит
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исакай Заит
Смерть
Неизвестно