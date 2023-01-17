Хабибе Даут — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибе Даут

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Место рождения

Верхняя Мактама, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхняя Мактама, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1779

Сын: Токтомыш Исакай

Отец ребёнка: Исакай Заит

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Шамсизиян Исакай

Отец ребёнка: Исакай Заит

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Мухиббе Исакай

Отец ребёнка: Исакай Заит

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1790

Сын: Утямыш Исакай

Отец ребёнка: Исакай Заит

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Махибземал Исакай

Отец ребёнка: Исакай Заит

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исакай Заит

Смерть
Неизвестно
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