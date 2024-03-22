Головастикова Анна Даниловна
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Головастиков Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Анисья Федоровна
Отец ребёнка: Головастиков Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Аграфена Федоровна
Отец ребёнка: Головастиков Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Головастиков Иван Федорович
Отец ребёнка: Головастиков Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Головастиков Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Головастиков Захар Федорович
Отец ребёнка: Головастиков Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Василиса Федоровна
Отец ребёнка: Головастиков Федор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно