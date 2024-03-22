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Головастикова Анна Даниловна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Головастиков Федор Алексеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Анисья Федоровна

Отец ребёнка: Головастиков Федор Алексеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Аграфена Федоровна

Отец ребёнка: Головастиков Федор Алексеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Головастиков Иван Федорович

Отец ребёнка: Головастиков Федор Алексеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Головастиков Федор Алексеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Головастиков Захар Федорович

Отец ребёнка: Головастиков Федор Алексеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Василиса Федоровна

Отец ребёнка: Головастиков Федор Алексеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головастиков Федор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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