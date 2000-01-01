Сунцов Федот Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сунцов Федот Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сунцов Федот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сунцов Фёдор Федотович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Федотович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Федотович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сунцов Яков Федотович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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