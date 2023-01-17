Усиркова Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усиркова Фекла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Усирков Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Усирков Сергей Игнатьевич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Усирков Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Усирков Сергей Игнатьевич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усиркова Марья Сергеевна

Отец ребёнка: Усирков Сергей Игнатьевич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усирков Сергей Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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