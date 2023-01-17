Усиркова Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Усирков Сергей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Усирков Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Усирков Сергей Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усиркова Марья Сергеевна
Отец ребёнка: Усирков Сергей Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно