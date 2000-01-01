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Жукова Устинья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.?

Дата смерти

31.12.?

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1951

Дочь: Собакина Римма Фотеевна

Отец ребёнка: Жуков Фотий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Евгений Фотеевич

Отец ребёнка: Жуков Фотий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Фотий Иванович

Смерть
31.12.?
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