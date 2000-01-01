Жукова Устинья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.?
Дата смерти31.12.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1951
Дочь: Собакина Римма Фотеевна
Отец ребёнка: Жуков Фотий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жуков Фотий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуков Фотий Иванович
Смерть
31.12.?