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Верещагин Василий Васильевич

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

26.10.1842

Дата смерти

13.04.1904

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1850 по 1863
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1864 по 1866
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1871 по 1874
г. Мюнхен, Германия
Место жительства
С 1876 по 1877
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1891 по 1904
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.04.1904
Порт-Артур, г. Далянь, КНР
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