Верещагин Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.10.1842
Дата смерти13.04.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1850 по 1863
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1864 по 1866
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1871 по 1874
г. Мюнхен, Германия
Место жительства
С 1876 по 1877
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1891 по 1904
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.04.1904
Порт-Артур, г. Далянь, КНР