Чашкин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чашкин Виктор

Место рождения

Россия, Москва

Дата рождения

16.02.1931

Дата смерти

25.03.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Москва
Бракосочетание
04.01.1964

Жена: Чашкина Валентина

Россия, Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чашкина Валентина

Смерть
25.03.1972
Россия, Москва
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Москва, Введенское кладбище
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