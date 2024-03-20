Чашкин Виктор
Место рожденияРоссия, Москва
Дата рождения16.02.1931
Дата смерти25.03.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.01.1964
Жена: Чашкина Валентина
Россия, Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чашкина Валентина
Смерть
25.03.1972
Россия, Москва
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Москва, Введенское кладбище