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Жарко Матрона Григориева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1838

Дочь: Агафия Григориева

Отец ребёнка: Жарко Григорий Моисеев

Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
16.12.1839

Дочь: Олешкевич Ульяния Григориева

Отец ребёнка: Жарко Григорий Моисеев

Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Черноокая Анна Григориева

Отец ребёнка: Жарко Григорий Моисеев

Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
22.01.1853

Сын: Жарко Тимофей Григориев

Отец ребёнка: Жарко Григорий Моисеев

Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настасья Григориева

Отец ребёнка: Жарко Григорий Моисеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жарко Григорий Моисеев

Смерть
Неизвестно
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