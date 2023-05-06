Жарко Матрона Григориева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.02.1838
Дочь: Агафия Григориева
Отец ребёнка: Жарко Григорий Моисеев
Рождение ребёнка
16.12.1839
Дочь: Олешкевич Ульяния Григориева
Отец ребёнка: Жарко Григорий Моисеев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Черноокая Анна Григориева
Отец ребёнка: Жарко Григорий Моисеев
Рождение ребёнка
22.01.1853
Отец ребёнка: Жарко Григорий Моисеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настасья Григориева
Отец ребёнка: Жарко Григорий Моисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно