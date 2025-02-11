Мария Яковлева
женский, родилась 1790
умерла Неизвестно
Супруги
Василий Максимов1796 г.р.
Дети
Пелагея Васильева1831 г.р.
Силантий Васильев1836 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Максимов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Василий Максимов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Силантий Васильев
Отец ребёнка: Василий Максимов
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно