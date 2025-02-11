Мария Яковлева 1790 — найти родственников по фамилии на Familio

Мария Яковлева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1790

умерла Неизвестно

Супруги
Василий Максимов1796 г.р.
Дети
Пелагея Васильева1831 г.р.
Силантий Васильев1836 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Максимов

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Василий Максимов

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1836

Сын: Силантий Васильев

Отец ребёнка: Василий Максимов

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

10

Смерть
Неизвестно

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