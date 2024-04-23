Соколова Дарья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Василий Нестерович
Отец ребёнка: Cоколов Нестор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Александр Нестерович
Отец ребёнка: Cоколов Нестор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1931
Дочь: Соколова Анастасия Нестеровна
Отец ребёнка: Cоколов Нестор Александрович
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Cоколов Нестор Александрович
Смерть
Неизвестно