Соколова Дарья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Дарья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Василий Нестерович

Отец ребёнка: Cоколов Нестор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Александр Нестерович

Отец ребёнка: Cоколов Нестор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Cоколов Нестор Александрович

Рождение ребёнка
23.04.1931

Дочь: Соколова Анастасия Нестеровна

Отец ребёнка: Cоколов Нестор Александрович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Соколов Павел Нестерович

Отец ребёнка: Cоколов Нестор Александрович

Смерть
Неизвестно

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