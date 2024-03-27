(Салахетдинова) Рукия
Место рожденияРоссия
Дата рождения30.09.1919
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1919
Отец: Салахетдин
Мать: Зулхия Салахетдинова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1952
Рождение ребёнка
24.10.1955
Рождение ребёнка
06.02.1960
Рождение ребёнка
06.08.1962
Смерть
1998