Зоренко Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения27.07.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1905 ст.
Отец: Зоренко Иван Власович
Мать: Зоренко Ирина Максимовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9F-W?i=737&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
27.07.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно