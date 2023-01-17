Ишина (Кутукова) Зинаида Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишина (Кутукова) Зинаида Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1889

Дата смерти

03.02.1976

Пол

Женский

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1889

Отец: Кутуков Кузьма Савельевич

Мать: Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Ишин Борис Иванович

Отец ребёнка: Ишин Иван Максимович

Рассказово, город Рассказово, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Ишин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Ишин Иван Максимович

Рассказово, город Рассказово, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.01.1921

Сын: Ишин Евгений Иванович

Отец ребёнка: Ишин Иван Максимович

Кирсанов, город Кирсанов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.03.1923

Сын: Ишин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Ишин Иван Максимович

Царёвка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишин Иван Максимович

Смерть
03.02.1976
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