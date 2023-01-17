Ишина (Кутукова) Зинаида Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1889
Дата смерти03.02.1976
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1889
Отец: Кутуков Кузьма Савельевич
Мать: Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ишин Борис Иванович
Отец ребёнка: Ишин Иван Максимович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Ишин Иван Максимович
Рождение ребёнка
20.01.1921
Отец ребёнка: Ишин Иван Максимович
Кирсанов, город Кирсанов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.03.1923
Отец ребёнка: Ишин Иван Максимович
Царёвка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ишин Иван Максимович
Смерть
03.02.1976