Колосова Евдокия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти14.05.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Колосов Прокл Елисеевич
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Соломонида Прокловна
Отец ребёнка: Колосов Прокл Елисеевич
д. Мичино Бакшеевской волости
28 лет
Рождение ребёнка
13.10.1857
Дочь: Параскева Прокловна
Отец ребёнка: Колосов Прокл Елисеевич
Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
д. Мичино Бакшеевской волости
Смерть
14.05.1866
д. Мичино Бакшеевской волости