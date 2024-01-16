Колосова Евдокия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Евдокия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

14.05.1866

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Колосов Матвей Проклович

Отец ребёнка: Колосов Прокл Елисеевич

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Соломонида Прокловна

Отец ребёнка: Колосов Прокл Елисеевич

д. Мичино Бакшеевской волости
28 лет
Рождение ребёнка
13.10.1857

Дочь: Параскева Прокловна

Отец ребёнка: Колосов Прокл Елисеевич

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Прокл Елисеевич

д. Мичино Бакшеевской волости
Смерть
14.05.1866
д. Мичино Бакшеевской волости
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