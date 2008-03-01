Зырянов Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗырянов Владимир Сергеевич

Зырянов Владимир Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1956

Дата смерти

Около ?.03.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1956

Отец: Зырянов Сергей Прокопьевич

Мать: Зырянова Александра

Бракосочетание
Около 1977

Жена: скрыто настройками приватности

Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
31.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.12.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около ?.03.2008
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close