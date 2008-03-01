Зырянов Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1956
Дата смертиОколо ?.03.2008
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1956
Отец: Зырянов Сергей Прокопьевич
Мать: Зырянова Александра
Бракосочетание
Около 1977
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.03.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.12.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около ?.03.2008
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно