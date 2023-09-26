Шунков Захар Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шунков Захар Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.2015

Дочь: Шункова Василиса Захаровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.10.2016

Сын: Шунков Константин Захарович

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Бракосочетание
Неизвестно

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