Колиев Ильич Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1956
Дата смертиОколо 1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1980
Сын: Колиев Владимир
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1989