Колиев Ильич Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колиев Ильич Борисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1956

Дата смерти

Около 1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1980 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1980

Сын: Колиев Владимир

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1989
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