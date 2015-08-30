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Куделя Алексей Алексеевич
Куделя Алексей Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.08.2015
Пол
Мужской
Отец
Куделя Алексей
1984 г.р.
Мать
Куделя (Папанова) Ирина Николаевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.2015
Отец:
Куделя Алексей
Мать:
Куделя Ирина Николаевна
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