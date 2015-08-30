Куделя Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куделя Алексей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.2015

Пол

Мужской

Отец

1984 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.2015

Отец: Куделя Алексей

Мать: Куделя Ирина Николаевна

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