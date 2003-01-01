Ерохина (Сидорчева) Зинаида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерохина (Сидорчева) Зинаида Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Сын: Ерохин Юрий Иванович

Отец ребёнка: Ерохин Иван Герасимович

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерохин Иван Герасимович

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерохин Иван Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерохин Иван Герасимович

Смерть
2003
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