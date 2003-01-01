Ерохина (Сидорчева) Зинаида Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1955
Сын: Ерохин Юрий Иванович
Отец ребёнка: Ерохин Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ерохин Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ерохин Иван Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2003