Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрипников Юрий
Отец ребёнка: Скрипников Вениамин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрипников Виктор
Отец ребёнка: Скрипников Вениамин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрипников Николай
Отец ребёнка: Скрипников Вениамин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скрипников Вениамин
Смерть
Неизвестно